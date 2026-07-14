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Известный политолог станет экспертом МедиаФорума в Хабаровске

Он считает, что журналистика — всегда острая тема.

Источник: Хабаровский край сегодня

Известный политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов станет одним из экспертов Дальневосточного МедиаФорума, который пройдет в Хабаровске с 23 по 24 июля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— У нас огромная страна и, чтобы чувствовать настроения, мысли жителей, особенно Дальнего Востока, нужно быть рядом с ними. Дальний Восток первым просыпается и первым узнаёт новости. И нет лучшего способа понять живущих здесь людей, чем пообщаться с журналистами. Профессиональное сообщество, оно, знаете, нерв общества, — сказал Марат Баширов.

Он отметил, что для него такие поездки — возможность напитаться информацией, мыслями, ощущениями. Важна атмосфера, как люди общаются друг с другом — во время сессий и в неформальной обстановке. Журналистика, по мнению эксперта, это всегда острая тема. Трезвый взгляд журналиста на все происходящее крайне важен. Он менялся год от года.

«Мы тут сидим, думаем: вот мы из Москвы, мы — федеральные эксперты. Так Москва-то, даже Питер — это не Россия. Россия — это как раз Сибирь, Дальний Восток, Юг, Запад», — сказал Марат Баширов.

Он рассказал, что у него в Telegram-канале есть практика печатать письма читателей, не комментируя, а как есть. Ему кажется, что такая обратная связь крайне важна сейчас.

Конечно, слово журналиста ценно. Ради этой ценности люди и заходят в Интернет, и радиостанцию слушают, включают телевизор.

Но чтобы это слово было острым и трезвым, нужно слышать общество и давать пусть, как нам кажется, непрофессиональному слову звучать наравне с нашим. Тогда рождается палитра мнений. Тогда те, кто нас читает, слушает и смотрит, чувствуют наше к ним уважение.

В рамках форума пройдут десятки дискуссий, лекций, мастер-классов и творческих встреч.