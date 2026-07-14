Известный политолог станет экспертом МедиаФорума в Хабаровске

Он отметил, что для него такие поездки — возможность напитаться информацией, мыслями, ощущениями. Важна атмосфера, как люди общаются друг с другом — во время сессий и в неформальной обстановке. Журналистика, по мнению эксперта, это всегда острая тема. Трезвый взгляд журналиста на все происходящее крайне важен. Он менялся год от года.