Новосибирцам раскрыли формулу идеального отпуска в конце 2026 года

Политик пояснил, что ключевой принцип прост — чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее отдыхать. В 2026 году таким месяцем является июль с его 23 рабочими днями. Однако тем, кто не успел уйти в отпуск в середине лета, стоит присмотреться к началу и середине осени, а также к декабрю, где предусмотрено по 22 рабочих дня.
Сенатор напомнил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев, и при большом количестве рабочих дней разница между выплатами и обычной зарплатой складывается в пользу отпуска. Впрочем, универсального рецепта не существует. Если в расчётном периоде сотрудник долго болел, менял работу или получал нерегулярные премии, итоговая сумма может заметно отличаться от ожидаемой. В таких случаях стоит подходить к планированию отдыха особенно взвешенно.
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