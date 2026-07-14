Новосибирцам раскрыли формулу идеального отпуска в конце 2026 года

Политик пояснил, что ключевой принцип прост — чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее отдыхать. В 2026 году таким месяцем является июль с его 23 рабочими днями. Однако тем, кто не успел уйти в отпуск в середине лета, стоит присмотреться к началу и середине осени, а также к декабрю, где предусмотрено по 22 рабочих дня.