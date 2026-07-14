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Новосибирцам раскрыли формулу идеального отпуска в конце 2026 года

Самыми выгодными месяцами для отпуска до конца 2026 года станут сентябрь, октябрь и декабрь. Именно в эти периоды можно получить отпускные практически без финансовых потерь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Айрата Гибатдинова.

Источник: Сиб.фм

Политик пояснил, что ключевой принцип прост — чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее отдыхать. В 2026 году таким месяцем является июль с его 23 рабочими днями. Однако тем, кто не успел уйти в отпуск в середине лета, стоит присмотреться к началу и середине осени, а также к декабрю, где предусмотрено по 22 рабочих дня.

Сенатор напомнил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев, и при большом количестве рабочих дней разница между выплатами и обычной зарплатой складывается в пользу отпуска. Впрочем, универсального рецепта не существует. Если в расчётном периоде сотрудник долго болел, менял работу или получал нерегулярные премии, итоговая сумма может заметно отличаться от ожидаемой. В таких случаях стоит подходить к планированию отдыха особенно взвешенно.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, как изменилась ситуация на туристическом рынке летом 2026 года.