Тайная жизнь диких зверей: как устроена лесная «фотоохота» в Приморье

«Когда мы не в полях, весь отдел без исключения занимается обработкой материалов. Летом тоже: если идёт сильный дождь и выехать невозможно, всё равно сидишь за компьютером и часами просматриваешь снимки — монотонно удаляешь кусты, сортируешь фотографии по папкам: олени, леопарды, тигры. Эта работа не прекращается практически никогда. И если случаются ошибки, то чаще всего их допускает именно компьютер, поэтому точку всегда ставит человек», — рассказал специалист.