Тайная жизнь диких зверей: как устроена лесная «фотоохота» в Приморье

Умилительные ролики с детёнышами дальневосточного леопарда, танцующие бурундуки, вороны, «оседлавшие» кабанов, эффектные фотосессии тигров и медведи, с удивительной нежностью обнимающие деревья, — сегодня эти кадры может увидеть каждый. За яркими видео, которые регулярно появляются в социальных сетях и собирают тысячи просмотров, стоят современные технологии и многолетний труд сотрудников заповедных территорий. Именно они позволяют людям заглянуть в скрытую от посторонних глаз жизнь дикой природы Приморья.
Одним из тех, кто уже более двух десятилетий занимается фотомониторингом, является старший инженер ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Сторожук. За годы работы через объектив его фотоловушек прошли практически все обитатели уссурийской тайги. О том, как устроена «фотоохота» в Приморье, — в материале ИА PrimaMedia.
Одним из самых запоминающихся моментов пресс-тура в заповедник «Кедровая падь», состоявшегося на прошлой неделе, стала установка новой фотоловушки в глубине приморского леса. Несмотря на дождь, сопровождавший гостей практически весь день, представители СМИ вместе со специалистами отправились под зелёные кроны деревьев, чтобы увидеть, как рождается очередная «точка наблюдения» за дикими животными. Фотоловушка представляет собой автономное устройство, оснащенное камерой и инфракрасными датчиками движения, которое автоматически фиксирует изображения или видео при обнаружении движения в зоне его действия.
«Фотоловушка фиксирует животное в зоне действия датчика. Дальше 20 метров он не будет ловить. Поэтому самое такое оптимальное расстояние — это 4−6 метров. Если дальше, то зверь уже становится более мелким и определить его становится гораздо сложнее. А широкоформатные ловушки можно ставить ещё ближе», — объяснил старший инженер нацпарка.
Несколькими уверенными движениями он закрепил камеру на стволе дерева, тщательно отрегулировал угол съёмки и проверил настройки. Возможно, уже совсем скоро именно эта фотоловушка запишет первые кадры — осторожного тигра, любопытного медвежонка или целое семейство кошачьих.
Путь Виктора Сторожука в профессию начался ещё в 2004 году. Тогда специалисты работали с плёночными фотоловушками, а площадь территорий, охваченных фотомониторингом, была в 50−100 раз меньше, чем сегодня. За это время инженер стал свидетелем жизни практически всех животных, населяющих охраняемые территории.
«Состояние популяции дальневосточного леопарда превзошло наши ожидания» — Виктор Бардюк.
Несмотря на то, что в нацпарке пока не готовы назвать точные цифры, у защитников природы уже есть повод для радости.
«На самом деле перед глазами уже прошли все обитатели леса. Но чаще всего, конечно, встречается пятнистый олень — его здесь очень много», — вспоминает собеседник.
За более чем 20 лет работы он прошёл большой путь развития фотомониторинга — от плёночных камер до современных цифровых устройств, которые позволяют получать сотни снимков и видеозаписей без постоянного присутствия человека. Этим опытом специалист с удовольствием поделился с журналистами.
Работа первых фотоловушек требовала постоянного контроля. Батареек, как правило, хватало всего на несколько плёнок, а каждую камеру приходилось регулярно обходить, чтобы заменить отснятую плёнку и проверить её исправность. Если этого не сделать вовремя, можно было упустить редкий кадр: достаточно было одному оленю надолго задержаться перед объективом, чтобы израсходовать все 36 кадров плёнки.
Сегодня ситуация кардинально изменилась. Современные цифровые фотоловушки способны непрерывно работать в автономном режиме многие месяцы. Однако, по словам Виктора Сторожука, у старых плёночных устройств было одно важное преимущество, которое современные технологии пока не смогли полностью превзойти.
«Плёночные фотоловушки были оснащены белой вспышкой, поэтому даже ночные снимки получались цветными. Качество фотографий действительно поражало — во многом оно было даже лучше, чем у некоторых современных цифровых устройств. Но по удобству эксплуатации их невозможно сравнивать: одно может проработать три года, второе — всего неделю. Конечно, это небо и земля», — отметил эксперт.
«В определении вида точку всегда ставит человек».
Несмотря на стремительное развитие технологий и активное внедрение искусственного интеллекта, фотомониторинг диких животных по-прежнему остаётся работой, где решающую роль играют человек, его руки и глаза. По словам Виктора Сторожука, автоматические алгоритмы лишь помогают специалистам, но при определении особи точку в любом случае всегда ставит человек.
«Когда мы не в полях, весь отдел без исключения занимается обработкой материалов. Летом тоже: если идёт сильный дождь и выехать невозможно, всё равно сидишь за компьютером и часами просматриваешь снимки — монотонно удаляешь кусты, сортируешь фотографии по папкам: олени, леопарды, тигры. Эта работа не прекращается практически никогда. И если случаются ошибки, то чаще всего их допускает именно компьютер, поэтому точку всегда ставит человек», — рассказал специалист.
Не менее важную роль играет и правильный выбор места для установки фотоловушки. Технику размещают не наобум — специалисты предварительно изучают поведение животных и выбирают места с максимальной вероятностью их появления: звериные тропы, водопои, кормовые участки или иные объекты, регулярно привлекающие диких зверей. В этот раз ключевым ориентиром стало дерево, которое, судя по всему, играет для животных роль своеобразного маркера: оно привлекает их внимание и, вероятно, используется для обмена запаховой информацией. Именно напротив этого объекта Виктор Сторожук и установил оборудование.
Несмотря на высокую автономность современных устройств, одного комплекта батареек в среднем хватает почти на три года работы, — оставить их совсем без присмотра невозможно. Летом объектив нередко закрывает высокая трава, которую приходится скашивать, а порой камеру настолько плотно оплетают паутиной пауки, что она попросту перестаёт фиксировать происходящее. Именно поэтому специалисты периодически проверяют состояние оборудования, а полноценное техническое обслуживание фотоловушек проводят примерно раз в полгода.
Предыстория.
Напомним, в прошлом году на территории старейшего на Дальнем Востоке заповедника «Кедровая Падь» открыли экологическую тропу «Навстречу мечте», посвящённую в том числе развитию фотоохоты и фотомониторинга в заповеднике. Именно неподалёку от этого места в ноябре 1975 года был сделан первый в истории снимок дальневосточного леопарда в дикой природе. Его автором стал учёный и фотограф Юрий Шибнев — человек, посвятивший «Кедровой Пади» многие годы своей жизни.
Первый удачный кадр не стал для него финальной точкой. Напротив, он положил начало многолетнему поиску новых встреч с самой редкой крупной кошкой планеты. Понимая, что скрытный образ жизни леопарда практически исключает возможность регулярных наблюдений, Юрий Шибнев начал искать способ фотографировать животных без постоянного присутствия человека.
Так появился один из первых прообразов современных фотоловушек. В его основе лежал фотоаппарат «Любитель», к рычагу затвора которого крепилась длинная леска. Это простое, но новаторское для своего времени устройство стало важным инструментом изучения дальневосточного леопарда. В 1970—1990-х годах оно помогало вести учёт популяции редкого хищника и сыграло значительную роль в привлечении внимания научного сообщества и общественности к катастрофически низкой численности животных, оставшихся в дикой природе. Именно благодаря таким исследованиям удалось собрать первые объективные данные, ставшие основой для последующих программ по сохранению дальневосточного леопарда.