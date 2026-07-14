В СИЗО без выхода из дома: музей «Тюремный замок» стал доступен онлайн в формате 3D-панорамы

Специалисты платформы панорамных туров и виртуальных экскурсий «Panorama — DV» завершили оцифровку музейного пространства следственного изолятора № 1 УФСИН России по Хабаровскому краю. Теперь историческая экспозиция «Тюремный замок» доступна для всех желающих в формате интерактивной 3D-панорамы. Онлайн-тур позволяет детально осмотреть интерьеры одного из старейших тюремных учреждений региона, познакомиться с подлинными экспонатами и даже «побывать» в сохранившихся карцерах XIX — начала XX века, которые воссоздают дух дореволюционной эпохи. Такой формат особенно удобен для школьников, студентов и всех, кому интересна история уголовно-исполнительной системы Приамурья. Перейти к виртуальной экскурсии можно на официальном сайте платформы «Panorama — DV» по ссылке.