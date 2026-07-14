Миронов предложил полностью компенсировать расходы на ЖКХ для инвалидов

«Проект федерального закона направлен на повышение уровня компенсации расходов инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт: с действующих 50 процентов до 100 процентов», — сообщается в пояснительной записке к проекту.