Миронов предложил полностью компенсировать расходы на ЖКХ для инвалидов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов инвалидов и семей с детьми-инвалидами за ЖКХ до 100%.
Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Думы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время инвалидам и семьям с детьми-инвалидами компенсируют половину таких расходов.
«Проект федерального закона направлен на повышение уровня компенсации расходов инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт: с действующих 50 процентов до 100 процентов», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
По мнению автора проекта, реализация данной меры поможет сохранить для инвалидов и семей с детьми-инвалидами доступное жилье и укрепить доверие к системе социальной защиты.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что инициатива партии затрагивает интересы почти 12 миллионов граждан с инвалидностью. Кроме того, он предложил предоставить налоговые льготы предприятиям, занимающимся трудоустройством инвалидов.