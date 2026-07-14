Молодёжь в Хабаровском крае меняет игровые джойстики на пульты управления боевыми дронами

«Молодежь, записываясь в войска беспилотных систем, обеспечивает себя светлым будущим и абсолютной уверенностью в завтрашнем дне. Профессия оператора БПЛА будет колоссально востребована. Беспилотные технологии сегодня активно внедряются в нашу жизнь и определяют будущее самых разных профессий: от логистики и сельского хозяйства до спасательных операций и IT. Осваивая эти системы сейчас, ребята получают уникальные компетенции на десятилетия вперед. Но главное — мы видим высочайший патриотический порыв: молодые люди хотят внести свое имя в историю, защитить свою Родину. При этом их увлечения становятся огромным преимуществом. Например, геймеры, которые с детства знакомы с виртуальными средами, сложными интерфейсами и необходимостью быстро принимать решения, отлично чувствуют себя за пультами реальных боевых аппаратов. Их навыки напрямую и максимально эффективно переносятся в боевые задачи», — подчеркивает начальник городского пункта отбора граждан на военную службу по контракту Александр Наумов.