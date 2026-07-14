В Хабаровском крае свыше 900 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет подали заявки на службу в войска беспилотных систем. Эксперты отмечают, что помимо патриотических мотивов, молодежь привлекает возможность получить современную высокотехнологичную специальность. Ключевой аудиторией нового набора стали геймеры: навыки управления виртуальной техникой позволяют им быстро адаптироваться к пилотированию боевых дронов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Молодёжь в Хабаровском крае меняет игровые джойстики на пульты управления боевыми дронами. Фото: Пресс-служба ВВО.
Молодёжь в Хабаровском крае меняет игровые джойстики на пульты управления боевыми дронами. Фото: Пресс-служба ВВО.
Молодёжь в Хабаровском крае меняет игровые джойстики на пульты управления боевыми дронами. Фото: Пресс-служба ВВО.
Молодёжь в Хабаровском крае меняет игровые джойстики на пульты управления боевыми дронами. Фото: Пресс-служба ВВО.
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«Молодежь, записываясь в войска беспилотных систем, обеспечивает себя светлым будущим и абсолютной уверенностью в завтрашнем дне. Профессия оператора БПЛА будет колоссально востребована. Беспилотные технологии сегодня активно внедряются в нашу жизнь и определяют будущее самых разных профессий: от логистики и сельского хозяйства до спасательных операций и IT. Осваивая эти системы сейчас, ребята получают уникальные компетенции на десятилетия вперед. Но главное — мы видим высочайший патриотический порыв: молодые люди хотят внести свое имя в историю, защитить свою Родину. При этом их увлечения становятся огромным преимуществом. Например, геймеры, которые с детства знакомы с виртуальными средами, сложными интерфейсами и необходимостью быстро принимать решения, отлично чувствуют себя за пультами реальных боевых аппаратов. Их навыки напрямую и максимально эффективно переносятся в боевые задачи», — подчеркивает начальник городского пункта отбора граждан на военную службу по контракту Александр Наумов.
Среди тех, кто навсегда вписал свое имя в историю, наш Герой России, комсомольчанин Белопухов Марк Сергеевич. Он является одним из молодых Героев Российской Федерации, получившим это высокое звание в 2025 году. В рядах 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, Марк, оператор БПЛА, проявил исключительное мужество в зоне СВО — в одной из операций уничтожил значительное количество живой силы и техники противника, включая два танка «Леопард». Высокую награду он получил из рук Президента Владимира Путина в Кремле. Ранее ему был присужден орден Мужества, знак отличия «Георгиевский крест» IV степени и медаль «За храбрость» II степени.
Молодёжь в Хабаровском крае меняет игровые джойстики на пульты управления боевыми дронами. Фото: Пресс-служба ВВО.
Молодёжь в Хабаровском крае меняет игровые джойстики на пульты управления боевыми дронами. Фото: Пресс-служба ВВО.
Молодёжь в Хабаровском крае меняет игровые джойстики на пульты управления боевыми дронами. Фото: Пресс-служба ВВО.
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Государство, в свою очередь, гарантирует молодым защитникам высокий уровень дохода и социальную поддержку. Единовременная выплата при заключении контракта в нашем регионе составляет от 2,5 млн рублей. Контракт заключается на срок 1 год: по истечении этого срока военнослужащий имеет право не продлевать его и быть гарантированно уволенным в запас. Ежемесячное денежное довольствие в зоне проведения специальной военной операции — от 225 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрены значительные премиальные выплаты за боевые результаты.
Войска беспилотных систем формируются для выполнения задач воздушной разведки, корректировки огня и решения специальных задач. Специалисты обучаются действовать во всех средах: в воздухе, на суше, на воде, что делает эти войска универсальным инструментом современной армии. В Восточном военном округе уже подготовлены несколько сотен таких профессионалов. По итогам базового курса военнослужащие выбирают специализацию: оператор БПЛА коптерного типа, оператор ударных FPV-дронов, инженер-сапёр или техник-сборщик. Как отмечают инструкторы, возраст и начальный уровень цифровой грамотности не являются препятствием для освоения профессии.