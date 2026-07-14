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Пенсионер из Хабаровска решил заработать на инвестициях и потерял 1,7 млн

Аферисты велели ему установить на телефон несколько приложений и точно выполнять команды кураторов — открывать нужные разделы, нажимать указанные кнопки и пополнять «брокерский счёт».

В Хабаровске 64-летний пенсионер решил заработать на инвестициях, но за месяц лишился 1 733 000 рублей. Мужчина отдал аферистам личные сбережения и кредитные деньги, сообщает hab.aif.ru.

В начале июня житель Кировского района увидел в интернете объявление с обещанием высокой прибыли от вложений в некие активы. В биржах и инвестициях хабаровчанин не разбирался, однако собеседники уверили, что знания ему не понадобятся: всю работу якобы возьмут на себя «специалисты».

Пенсионеру велели установить на телефон несколько приложений и точно выполнять команды кураторов — открывать нужные разделы, нажимать указанные кнопки и пополнять «брокерский счёт». Не понимая назначения программ и не видя реальных сделок, мужчина продолжал перечислять деньги по присланным реквизитам.

За месяц он перевёл 1,2 миллиона рублей собственных накоплений, а затем взял кредит ещё на полмиллиона. Обман раскрылся, когда хабаровчанин захотел вернуть вложения и забрать обещанную прибыль: лжеброкеры заблокировали связь и удалили переписку.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по городу Хабаровску Андрей Кокорин.