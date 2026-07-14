Пенсионер из Хабаровска решил заработать на инвестициях и потерял 1,7 млн

В начале июня житель Кировского района увидел в интернете объявление с обещанием высокой прибыли от вложений в некие активы. В биржах и инвестициях хабаровчанин не разбирался, однако собеседники уверили, что знания ему не понадобятся: всю работу якобы возьмут на себя «специалисты».