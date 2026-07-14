14 июля: какой сегодня праздник в православной церкви

14 июля 2026 года, во вторник, в церкви вспоминают о праведной жизни бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284). Святые мученики Косма и Дамиан, родные братья из Рима, были врачами. Воспитанные в благочестии, они обладали даром исцеления, который использовали безвозмездно, за что их прозвали «безмездными» (бесплатными) целителями. Своим милосердием братья обратили многих ко Христу. Когда император Карин приказал схватить лекарей, местные христиане просили их скрыться. Святые же добровольно сдались воинам, попросив отпустить заложников, взятых вместо них. Они открыто исповедали веру во Христа и отказались принести жертву идолам. По молитве святых Господь поразил императора Карина тяжкой болезнью. Получив чудо исцеления благодаря молитвам врачей, правитель уверовал и отпустил братьев с миром. Убил же братьев врач-наставник из зависти к их славе. Тела мучеников были брошены им в реку. Память святых бессребреников чтится как пример веры и служения ближним. Святые дня Кроме того, в этот день в церкви чтут: мученика Потита (II); преподобного Петра патрикия (854); блаженную Ангелину, деспотиссу Сербскую (XVI); священномучеников Аркадия пресвитера (1918) и Алексия диакона (1942).