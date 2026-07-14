Paramount выпустит ремейк «Кошмара на улице Вязов»

Новое подразделение Paramount Primal создано для производства среднебюджетных жанровых фильмов. Его возглавляют продюсеры Джей Ди Лифшиц и Рафаэль Маргулес. Под этим брендом студия намерена привлекать как молодых авторов, так и именитых режиссеров к производству фильмов в жанрах ужасов, комедии, экшена и научной фантастики.