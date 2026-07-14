Макрон призвал армию Франции готовиться к будущим войнам

Ранее Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали попытки председателя Евросовета Антониу Кошты установить диалог с Россией. Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев объяснил, почему европейские страны, с одной стороны, опасаются упустить переговоры между США и Россией касательно Украины, а с другой — отвергают прямые контакты из Европы.