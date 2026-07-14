Трамп пообещал разобраться с дронами Ирана на Кубе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал разобраться с беспилотными летательными аппаратами Ирана на Кубе, если они там есть.
«Если у них это есть, мы позаботимся об этом в кратчайшие сроки. У нас не возникнет проблем», — сказал он в ходе встречи с журналистами в Белом доме.
Трамп ответил на вопрос о дронах Ирана на Кубе.
Он отметил, что Соединённые Штаты ликвидируют «все наступательные возможности Ирана и контролируют прилегающие к нему проливы».
Напомним, в июне Трамп назвал возможным проведение операции по смене руководства Кубы по аналогии с той, которую Соединённые Штаты провели в Венесуэле.
По словам шефа Пентагона Пита Хегсета, США в ситуации с Кубой, в частности, рассматривают вариант похищения президента республики Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса.