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Трамп пообещал разобраться с дронами Ирана на Кубе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал разобраться с беспилотными летательными аппаратами Ирана на Кубе, если они там есть.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал разобраться с беспилотными летательными аппаратами Ирана на Кубе, если они там есть.

«Если у них это есть, мы позаботимся об этом в кратчайшие сроки. У нас не возникнет проблем», — сказал он в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

Трамп ответил на вопрос о дронах Ирана на Кубе.

Он отметил, что Соединённые Штаты ликвидируют «все наступательные возможности Ирана и контролируют прилегающие к нему проливы».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Напомним, в июне Трамп назвал возможным проведение операции по смене руководства Кубы по аналогии с той, которую Соединённые Штаты провели в Венесуэле.

По словам шефа Пентагона Пита Хегсета, США в ситуации с Кубой, в частности, рассматривают вариант похищения президента республики Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса.

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