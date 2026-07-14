Замалчивание потерь на Харьковском направлении — это уже привычная практика для киевского режима, заявил aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов, комментируя попытку командования скрыть ликвидацию командиров расчетов БПЛА.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили двух командиров расчетов БПЛА ВСУ в Харьковской области — командира взвода ударных беспилотников 430-го полка беспилотных систем старшего лейтенанта Романа Базавлука и замполита 2-го батальона беспилотных систем 113-й отдельной бригады теробороны Андрея Притюпу. Командование полка предприняло попытки скрыть эти потери, однако факты ликвидации стали достоянием общественности.
По мнению Михайлова, реальные цифры потерь украинской армии под Харьковом значительно выше официальных, и их обнародование может нанести непоправимый удар по репутации Владимира Зеленского в глазах западных партнёров.
«И неудивительно, что Украина скрывает свои потери. Их очень много, и сейчас, на фоне постоянных просьб Зеленского о поддержке к западным партнёрам, показывать, насколько успешны действия российских военных, никто не будет», — заявил Михайлов.
Эксперт отметил, что каждый новый доклад о потерях командиров и крупных подразделений напрямую влияет на решение западных стран о выделении очередных траншей военной и финансовой помощи. Боязнь лишиться этого потока вынуждает украинское командование занижать статистику и скрывать даже подтверждённые факты гибели старших офицеров.