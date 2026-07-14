Дмитрий Демешин посетил район имени Полины Осипенко в юбилей муниципалитета

— Здесь на одной территории работают сразу три структуры: Кербинское лесничество, Северное лесное хозяйство и авиаотделение Дальневосточной базы охраны лесов. Учреждения работают в связке, как единый слаженный механизм, сообща решают задачи и по тушению пожаров, и по восстановлению лесов. В периоды напряженной обстановки эта синергия особенно важна — она позволяет быстро наращивать силы и перераспределять ресурсы туда, где они нужнее всего, — сказал глава правительства края.