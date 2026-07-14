Дмитрий Демешин посетил район имени Полины Осипенко в юбилей муниципалитета

На прошедшей неделе район имени Полины Осипенко с размахом отметил юбилей — муниципалитету исполнилось 100 лет со дня основания. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично поздравил жителей со знаменательной датой и посетил ключевые предприятия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Район имени Полины Осипенко — одна из самых отдаленных территорий нашего региона, но поистине являющаяся жемчужиной. Сотни километров отделяют вас от краевого центра. Но у Хабаровского края нет окраин — каждый его уголок для нас одинаково значим и важен, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
И действительно, отметил глава краевого правительства, район не отстает по темпам развития от столицы региона: за последние несколько лет в муниципалитете проведены масштабные ремонтные работы в учреждениях культуры, школах, детских садах, обустроены дороги, парковые зоны и дворы. Особое внимание губернатор уделил наиболее значимым проектам — в муниципалитете возвели пристройку к школе в селе Бриакан, благоустроили набережную в селе имени Полины Осипенко и открыли новый ФАП в селе Оглонги.
Большое внимание в районе имени Полины Осипенко уделяется сохранению культуры и традиций местных народов. Например в образовательном учреждении в селе Владимировка преподают язык негидальцев — самого малочисленного народа края.
Во время рабочей поездки губернатор подчеркнул, что муниципалитет является значимым звеном экономики региона, поскольку здесь ведут свою деятельность ключевые предприятия лесозаготовки и горнодобывающей отрасли. К тому же район — стабильный лидер по добыче золота и серебра в Хабаровском крае.
Дмитрий Демешин в ходе визита также посетил самую северную точку лесничества региона.
— Здесь на одной территории работают сразу три структуры: Кербинское лесничество, Северное лесное хозяйство и авиаотделение Дальневосточной базы охраны лесов. Учреждения работают в связке, как единый слаженный механизм, сообща решают задачи и по тушению пожаров, и по восстановлению лесов. В периоды напряженной обстановки эта синергия особенно важна — она позволяет быстро наращивать силы и перераспределять ресурсы туда, где они нужнее всего, — сказал глава правительства края.
Предприятия отрасли продолжают развиваться и обеспечивать продукцией весь Хабаровский край. Так, Кербинское лесничество в 2023 и 2025 годах получило новые лесопатрульные автомобили и БПЛА по программе «Развитие лесного хозяйства».
Губернатор осмотрел и местные теплицы: на данный момент в них находятся 700 тысяч сеянцев лиственницы, которые в октябре высадят на месте вырубленных лесных насаждений.
— Выращивание этих саженцев — реальный вклад в решение задачи по восстановлению лесов, поставленной Президентом России. По нацпроекту «Экологическое благополучие» к 2030 году мы планируем добиться превышения воспроизводства лесов над их выбытием на 112% и пополнить лесной фонд еще на 460 тысяч гектаров, — резюмировал Дмитрий Демешин.