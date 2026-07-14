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Школьники из Подмосковья, не сдавшие ОГЭ, смогут получить рабочую профессию

Брынцалов: школьники из Подмосковья, не сдавшие ОГЭ, смогут получить профессию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Школьники из Подмосковья, которые не сдали ОГЭ, смогут бесплатно обучиться рабочей профессии, такая возможность появится у них уже с октября, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«С октября в Московской области будет организовано профессиональное обучение для школьников, которые не сдали ОГЭ после девятого класса. Мособлдумой был принят закон, в соответствии с которым такие ребята смогут бесплатно обучиться востребованной рабочей профессии, пока готовятся к пересдаче», — сказал Брынцалов.

Парламентарий отметил, что такое обучение будет добровольным. При этом закон не освобождает подростка от обязанности пройти государственную итоговую аттестацию: сначала можно получить профессию, а затем нужно сдать те предметы, по которым ранее были получены неудовлетворительные результаты.