Школьники из Подмосковья, не сдавшие ОГЭ, смогут получить рабочую профессию

Парламентарий отметил, что такое обучение будет добровольным. При этом закон не освобождает подростка от обязанности пройти государственную итоговую аттестацию: сначала можно получить профессию, а затем нужно сдать те предметы, по которым ранее были получены неудовлетворительные результаты.