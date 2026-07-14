В ЕАО помощник машиниста отсудил у РЖД полмиллиона рублей

В Еврейской автономной области транспортная прокуратура помогла железнодорожнику взыскать компенсацию за тяжёлую производственную травму. Работодатель не обеспечил безопасных условий труда. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, на личный приём к Биробиджанскому транспортному прокурору обратился помощник машиниста электровоза Эксплуатационного локомотивного депо Облучье. Мужчина получил травму во время работы. Проверка установила, что работодатель нарушил его трудовые права, не обеспечив безопасные условия труда. В ноябре прошлого года при смене локомотивной бригады и приёмке тепловоза мужчина был сбит воздушным потоком проходящего по соседнему пути поезда. В результате он получил травмы головы и плеча, которые квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью.
Биробиджанский транспортный прокурор обратился в суд с иском к ОАО «РЖД» о взыскании компенсации морального вреда. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил в полном объёме — в пользу железнодорожника взыскано 500 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.
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