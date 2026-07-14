В ЕАО помощник машиниста отсудил у РЖД полмиллиона рублей

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, на личный приём к Биробиджанскому транспортному прокурору обратился помощник машиниста электровоза Эксплуатационного локомотивного депо Облучье. Мужчина получил травму во время работы. Проверка установила, что работодатель нарушил его трудовые права, не обеспечив безопасные условия труда. В ноябре прошлого года при смене локомотивной бригады и приёмке тепловоза мужчина был сбит воздушным потоком проходящего по соседнему пути поезда. В результате он получил травмы головы и плеча, которые квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью.