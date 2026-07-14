Безработный украл у хабаровчанки детскую коляску, чтобы потом её продать

Коляской горожанка некоторое время не пользовалась и поэтому не проверяла, стоит ли она на прежнем месте. Но когда она снова понадобилось, тут-то и выяснилось, что угол в подъезде пустует — хозяйке ничего не оставалось, кроме как обратиться в полицию.