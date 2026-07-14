Безработный украл у хабаровчанки детскую коляску, чтобы потом её продать

В Хабаровске 31-летняя жительница посёлка Горького лишилась детской коляски, которую оставляла в сложенном виде на первом этаже дома. Пропажу стоимостью 10 тысяч рублей женщина заметила лишь спустя несколько дней, когда собралась выйти на прогулку с ребёнком, сообщает hab.aif.ru.
Коляской горожанка некоторое время не пользовалась и поэтому не проверяла, стоит ли она на прежнем месте. Но когда она снова понадобилось, тут-то и выяснилось, что угол в подъезде пустует — хозяйке ничего не оставалось, кроме как обратиться в полицию.
Сотрудники уголовного розыска пятого городского отдела вышли на предполагаемого похитителя. Им оказался 52-летний местный житель, который живёт в одном из садоводческих товариществ, не работает и прежде к уголовной ответственности не привлекался.
Мужчина рассказал, что случайно оказался в подъезде, увидел оставленную коляску и решил забрать её, чтобы затем продать. Найти покупателя он не успел: полицейские изъяли похищенное имущество и вернули его матери ребёнка.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.