Аналитики сообщили о росте объема рекламы в «Mаксе»

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Мессенджер «Mакс» показал самую высокую динамику на рынке инфлюенс-маркетинга, объем рекламы на площадке вырос в 11 раз за полгода. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и коммуникационного агентства DIDENOK TEAM, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Самая высокая динамика — у мессенджера “Макс”: объем рекламы вырос в 11 раз, с почти нулевой базы до 0,9% рынка», — говорится в материалах исследования.
Согласно исследованию, совокупный объем YouTube и Telegram сократился примерно на 1,4 млрд рублей (YouTube — минус 7%, Telegram — минус 12%). Почти весь этот объем забрал VK, показавший рост на 47% (+2,1 млрд рублей) и увеличивший долю с 18,4% до 26,4%, став второй площадкой после YouTube. Rutube вырос втрое, Дзен — на 33%.
Легальный сегмент Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сократился на 77% год к году — около 1,1 млрд рублей за полугодие перераспределились в пользу российских площадок.
«Побеждать в такой конкуренции будут те, кто быстрее остальных перестроит стратегию под площадки, куда перетекает аудитория», — отметил диджитал-продюсер, основатель и директор по развитию DIDENOK TEAM Кирилл Диденок.