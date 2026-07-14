Аналитики сообщили о росте объема рекламы в «Mаксе»

Согласно исследованию, совокупный объем YouTube и Telegram сократился примерно на 1,4 млрд рублей (YouTube — минус 7%, Telegram — минус 12%). Почти весь этот объем забрал VK, показавший рост на 47% (+2,1 млрд рублей) и увеличивший долю с 18,4% до 26,4%, став второй площадкой после YouTube. Rutube вырос втрое, Дзен — на 33%.