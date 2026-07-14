Дмитрий Демешин: Каждый ребенок заслуживает качественного образования

Губернатор Хабаровского края посетил школу в небольшом селе Владимировка района имени Полины Осипенко. В ней обучается всего 14 детей, которых учат пять педагогов, двое из них — молодые специалисты. Одна из учителей — Ярослава Охлопкова, которая родилась во Владимировке, уехала в город, чтобы получить педагогическое образование, а потом вернулась учить детей родному негидальскому языку. Со своей стороны, власти села предоставили девушке благоустроенное жилье как молодому специалисту. Что касается самой школы, то она представляет собой единый комплекс вместе с детским садом. Три года назад у здания школы появилась модульная пристройка, в которой сейчас размещаются столовая и прачечная. Сейчас в школе ведется ремонт перед новым учебным годом. Там планируется сделать отмостку, водостоки и входные зоны. Как подчеркнул глава региона, в Хабаровском крае власти создают условия для качественного образования, и каждый ребенок заслуживает этого вне зависимости от места проживания.