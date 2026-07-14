57 участников СВО и их близких нашли работу в Хабаровском крае

Одним из тех, кто начал мирную жизнь с новой работы, стал Михаил Арсентьев. После возвращения домой в июне 2023 года мужчина узнал, что прежнее предприятие закрылось, а вернуться на старое место уже невозможно. Тогда он переехал к родственникам в посёлок Эльбан Амурского района.