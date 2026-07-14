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57 участников СВО и их близких нашли работу в Хабаровском крае

Соискателям помогают подобрать вакансии, подготовиться к собеседованиям или освоить новую профессию.

В Хабаровском крае с начала 2026 года трудоустроили 57 участников СВО и членов их семей. Соискателям помогают подобрать вакансии, подготовиться к собеседованиям или освоить новую профессию, сообщили в краевом комитете по труду и занятости населения.

Одним из тех, кто начал мирную жизнь с новой работы, стал Михаил Арсентьев. После возвращения домой в июне 2023 года мужчина узнал, что прежнее предприятие закрылось, а вернуться на старое место уже невозможно. Тогда он переехал к родственникам в посёлок Эльбан Амурского района.

Работу Михаил нашёл самостоятельно и теперь трудится машинистом погрузчика. Он загружает уголь в самосвалы, помогает очищать котельные и обрабатывает контейнеры. Стабильная занятость позволила мужчине обосноваться на новом месте и обеспечивать семью.

«Прибытие обратно в родные места — только начало нового этапа. Важно иметь возможность не только вернуться к мирной жизни, но и найти достойную работу, которая позволит обеспечивать семью», — рассказал Михаил Арсентьев.

В кадровых центрах участникам СВО и их близким предлагают профориентацию, помощь с резюме, подбор вакансий и бесплатное переобучение. Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8 800 511−70−18.