57 участников СВО и их близких нашли работу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с начала 2026 года трудоустроили 57 участников СВО и членов их семей. Соискателям помогают подобрать вакансии, подготовиться к собеседованиям или освоить новую профессию, сообщили в краевом комитете по труду и занятости населения.
Одним из тех, кто начал мирную жизнь с новой работы, стал Михаил Арсентьев. После возвращения домой в июне 2023 года мужчина узнал, что прежнее предприятие закрылось, а вернуться на старое место уже невозможно. Тогда он переехал к родственникам в посёлок Эльбан Амурского района.
Работу Михаил нашёл самостоятельно и теперь трудится машинистом погрузчика. Он загружает уголь в самосвалы, помогает очищать котельные и обрабатывает контейнеры. Стабильная занятость позволила мужчине обосноваться на новом месте и обеспечивать семью.
«Прибытие обратно в родные места — только начало нового этапа. Важно иметь возможность не только вернуться к мирной жизни, но и найти достойную работу, которая позволит обеспечивать семью», — рассказал Михаил Арсентьев.
В кадровых центрах участникам СВО и их близким предлагают профориентацию, помощь с резюме, подбор вакансий и бесплатное переобучение. Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8 800 511−70−18.