Почетная жительница Железнодорожного района Красноярска отметила 100-летний юбилей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Железнодорожного района Анна Липатникова отметила 100-летний юбилей.
С круглой датой ее поздравили родные, друзья и коллеги. Юбилярша также получила поздравительное письмо из Кремля, памятные адреса от губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и руководителя администрации Железнодорожного района Евгения Семкина.
Анна Петровна родилась в Омской области. Начало Великой Отечественной войны встретила в 14 лет и трудилась в колхозе с раннего утра до позднего вечера, а ночью работала на собственном огороде, чтобы обеспечить семью продуктами.
После войны по распределению она уехала в Приморье, где познакомилась с будущим супругом, сообщает мэрия. Позже семья переехала в Красноярск. Здесь Анна Липатникова всю жизнь проработала бухгалтером, была парторгом и активно участвовала в работе Совета ветеранов. Вместе с другими активистами высаживала цветы на городских клумбах и в шутку называет себя «прародителем» Управления зеленого строительства Красноярска.
Несмотря на почтенный возраст, Анна Петровна продолжает вести активный образ жизни. Она ухаживает за садом, где растут около 50 кустов пионов, и принимает участие в мероприятиях Совета ветеранов.
Секретом своего долголетия женщина считает трудолюбие и доброе отношение к людям.
«Дети уговаривают продать сад, но если я это сделаю, я сразу же умру. Я устаю, конечно, но сидеть и жалеть себя — это ждать болезней. Ещё я внуку всегда говорю, что никогда и никому не нужно делать зло. Во всех ситуациях лучше отвечать добром, потому что если отвечать негативом на негатив, можно никогда не выбраться из этого зла», — поделилась именинница.
За многолетний труд и общественную деятельность юбилярша награждена многочисленными почетными грамотами и благодарностями, а также медалью «За доблестный труд» в годы Великой Отечественной войны и юбилейными медалями Победы.