Почетная жительница Железнодорожного района Красноярска отметила 100-летний юбилей

«Дети уговаривают продать сад, но если я это сделаю, я сразу же умру. Я устаю, конечно, но сидеть и жалеть себя — это ждать болезней. Ещё я внуку всегда говорю, что никогда и никому не нужно делать зло. Во всех ситуациях лучше отвечать добром, потому что если отвечать негативом на негатив, можно никогда не выбраться из этого зла», — поделилась именинница.