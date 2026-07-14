Журналист Хейсканен: Финляндия строит бомбоубежища более 80 лет

«Финляндия уже давно готовится к полномасштабной войне с Россией. В стране 4,8 млн эвакуационных мест — это более 50 тыс. всевозможных укрытий и бомбоубежищ, которые стали активно строить сразу после советско-финской и Второй мировой войн. Еще в 2022 году телеканал CNN снял большой репортаж, показав эти бомбоубежища в скале в Хельсинки. Там есть и бассейны, и сауны, и лютеранская церковь, и мечеть, и другие религиозные объекты», — сказал журналист.