Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с участием грузовика

13 июля в 20:00 в Новосибирском районе на 1431-м километре трассы Р-254 «Иртыш» произошло ДТП, унёсшее жизнь человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
По данным ведомства, водитель 1979 года рождения на автомобиле Honda Fit Shuttle выехал на регулируемый перекрёсток на красный сигнал светофора. В этот момент он столкнулся с грузовиком «Фатон» с полуприцепом, который двигался в противоположном направлении.
Водитель Honda Fit Shuttle получил смертельные травмы и скончался по пути в больницу. Пассажирка автомобиля, женщина 1986 года рождения, была доставлена в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства случившегося.
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Татьяна Картавых