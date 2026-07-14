Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с участием грузовика

По данным ведомства, водитель 1979 года рождения на автомобиле Honda Fit Shuttle выехал на регулируемый перекрёсток на красный сигнал светофора. В этот момент он столкнулся с грузовиком «Фатон» с полуприцепом, который двигался в противоположном направлении.