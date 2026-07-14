Важные персоны уничтожены у Харькова: главная новость СВО 14 июля

«Работа против расчётов БПЛА ведётся очень интенсивно. Прежде всего, это объективные данные разведки, плюс наверняка вычисляется траектория, откуда вылетает беспилотный летательный аппарат. То есть куда возвращается, если его не сбивают. Здесь целый комплекс мероприятий, направленных на обнаружение пунктов управления», — заявил Михайлов, подчеркнув, что полная тактика не раскрывается именно для того, чтобы лишить врага возможности адаптироваться. Если секреты вычисления станут известны, противник примет контрмеры, и обнаружить его станет гораздо сложнее.