Российские войска нанесли чувствительный удар по ключевым фигурам под Харьковом, отвечавшим за координацию атак дронов. Были ликвидированы командир взвода ударных БПЛА 430-го полка беспилотных систем старший лейтенант Роман Базавлук и замполит 2-го батальона беспилотных систем 113-й отдельной бригады теробороны Андрей Притюпа.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что российская армия вышла на принципиально новый уровень борьбы с операторами дронов, превратившихся в одну из главных угроз на линии соприкосновения.
«Работа против расчётов БПЛА ведётся очень интенсивно. Прежде всего, это объективные данные разведки, плюс наверняка вычисляется траектория, откуда вылетает беспилотный летательный аппарат. То есть куда возвращается, если его не сбивают. Здесь целый комплекс мероприятий, направленных на обнаружение пунктов управления», — заявил Михайлов, подчеркнув, что полная тактика не раскрывается именно для того, чтобы лишить врага возможности адаптироваться. Если секреты вычисления станут известны, противник примет контрмеры, и обнаружить его станет гораздо сложнее.
Командование полка ВСУ предприняло отчаянные попытки скрыть факт потери офицеров, однако информация все равно стала достоянием общественности. Михайлов добавил, что замалчивание «двухсотых» и «трехсотых» на Харьковском направлении давно стало привычной практикой киевского режима.
Реальные цифры потерь украинской армии значительно выше официальных сводок, но их обнародование чревато катастрофой для Владимира Зеленского.
«Неудивительно, что Украина скрывает свои потери. Их очень много, и сейчас, на фоне постоянных просьб о поддержке к западным партнёрам, показывать, насколько успешны действия российских военных, никто не будет», — подчеркнул эксперт.
Каждый доклад о гибели командиров и крахе подразделений напрямую влияет на решение западных стран о выделении миллиардных траншей. Боязнь лишиться этого финансового и военного потока вынуждает Киев прятать даже подтверждённые факты смерти старших офицеров.
Пока в ВСУ пытаются скрыть масштаб разгрома своих подразделений, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ продолжают методично перемалывать военную инфраструктуру врага. Наносятся массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса, используемым для нужд армии, цехам сборки беспилотников дальнего действия, складам ГСМ и боеприпасов. Поражение фиксируется в пунктах временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.