Пожар на свалке попытались скрыть в Комсомольске — должностное лицо заплатит за молчание

Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту возгорания твердых коммунальных отходов на городском полигоне. МУП «Спецавтохозяйство» — компания, отвечающая за эксплуатацию объекта, — вовремя не приняла меры для предотвращения пожара и не уведомила о случившемся Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора. После внесенного прокурором представления возгорание было ликвидировано. В отношении должностного лица предприятия возбуждены два административных дела: за нарушение правил обращения с отходами и за сокрытие экологической информации. Источник: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/Видео-от-Амурская-бассейновая-природоохранная-прокуратура_720p.mp4