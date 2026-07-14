В турнире по настольному теннису поучаствовали ветераны и судебные приставы ФССП России Хабаровского края и ЕАО

В арене «Ерофей» ветераны служб судебных приставов провели турнир по настольному теннису, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. В турнире приняли участие команды Службы и сотрудников ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО и Специализированного отделения судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО Главного межрегионального управления ФССП России. Победу одержала команда Главного управления. Второе место забрали ветераны, а третье — команда специализированного отделения. В личном первенстве среди мужчин победил ведущий специалист-эксперт Главного управления Сергей Ковалев. Второе место занял судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов старший лейтенант внутренней службы Илья Савастьянов. Третье место в личном первенстве занял руководитель Главного управления генерал-майор внутренней службы Анатолий Касьяненко. В личном первенстве среди женщин победила ведущий судебный пристав-исполнитель капитан внутренней службы Анастасия Слободенюк. Второе место, выступая за команду ветеранов, заняла начальник отделения по району имени Лазо капитан внутренней службы Светлана Хапенкова. Третье место забрала начальник специализированного отделения майор внутренней службы Ирина Балдоржиева. Турнир завершился вручением дипломов и грамот победителям и призерам, а также дружеским чаепитием.