Художественный музей получит отдельное здание в Хабаровске

В Хабаровске продолжается строительство нового здания Дальневосточного художественного музея. После прохождения государственной экспертизы проект перейдет ко второму этапу работ, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Сейчас музей делит помещение с Хабаровской краевой филармонией, однако даже при ограниченных площадях ежегодно проводит более 40 выставок. В его собрании хранятся произведения русского искусства XVIII-XX веков и западноевропейских мастеров начиная с XVII столетия.
Отдельное современное здание возводят с нуля. Новые залы позволят чаще менять экспозиции, показывать больше произведений из музейных фондов и расширить программу лекций, занятий и культурных мероприятий для детей и взрослых.
«Новое здание Дальневосточного художественного музея даст жителям больше возможностей знакомиться с искусством», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Планы строительства губернатор обсудил с руководителем организации-генподрядчика Русланом Байсаровым. В ближайшее время специалисты должны завершить подготовку документов для государственной экспертизы, после чего на площадке начнется следующий этап работ.
Краевые власти также ищут дополнительные источники финансирования, чтобы ускорить строительство. Генподрядчик готов привлекать дополнительные средства, а правительство региона намерено поддержать эту работу.