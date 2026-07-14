Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о торговле с Россией свидетельствуют о непонимании геополитических процессов и позорят ЕС. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Это безумие, совершенное безумие. Я просто отказываюсь понимать, о чем Каллас думала, когда открыто призналась, что не разбирается в геополитике. Так что дело не в рыбе, а в полной некомпетентности нашего дипломата», — сказал он на YouTube-канале.
Христофору отметил, что европейская экономика по-прежнему нуждается в российских энергоресурсах, а отказ от их закупок может привести к серьезным экономическим последствиям для стран Евросоюза.
Ранее KP.RU сообщал, что санкции против России в первую очередь бьют по Европе. С 2022 по 2025 год Евросоюз из-за антироссийских санкций потерял около 1,6 триллиона евро. А отказ от российских энергоносителей обходится примерно в три миллиона евро.