«Дело не в рыбе»: в ЕС раскритиковали Каллас за очередную глупость

«Это безумие, совершенное безумие. Я просто отказываюсь понимать, о чем Каллас думала, когда открыто призналась, что не разбирается в геополитике. Так что дело не в рыбе, а в полной некомпетентности нашего дипломата», — сказал он на YouTube-канале.