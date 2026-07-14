Из-за долгов за ЖКХ в отпуск не смогут вылететь более 5 тыс хабаровчан

— На исполнении в службе судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области находится около 60 тысяч исполнительных документов о взыскании задолженности за потребленные энергоресурсы. С начала года мы применяем законные меры воздействия: у должников заблокировано порядка 35 тысяч банковских счетов, произведено 102 ареста имущества. Одной из самых неприятных санкций остается ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Сегодня в числе тех, кто не сможет вылететь заграницу по причине долгов за потребленные ресурсы, более 5 тысяч злостных неплательщиков. Для них путешествие может закончиться уже на паспортном контроле, — подчеркивает начальник отдела работы с исполнительным производством и банкротами ПАО «ДЭК» Дмитрий Поляков.