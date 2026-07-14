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Из-за долгов за ЖКХ в отпуск не смогут вылететь более 5 тыс хабаровчан

Отдых на заграничных курортах для должников недоступен.

Источник: Хабаровский край сегодня

В разгар сезона отпусков энергетики и судебные приставы объединили усилия. В международном аэропорту Хабаровска развернут совместный пост Главного управления ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО и Хабаровскэнергосбыта (филиал ПАО «ДЭК»). Специалисты предлагают пассажирам проверить себя на наличие задолженностей за тепловую и электрическую энергию прямо перед стойкой регистрации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— На исполнении в службе судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области находится около 60 тысяч исполнительных документов о взыскании задолженности за потребленные энергоресурсы. С начала года мы применяем законные меры воздействия: у должников заблокировано порядка 35 тысяч банковских счетов, произведено 102 ареста имущества. Одной из самых неприятных санкций остается ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Сегодня в числе тех, кто не сможет вылететь заграницу по причине долгов за потребленные ресурсы, более 5 тысяч злостных неплательщиков. Для них путешествие может закончиться уже на паспортном контроле, — подчеркивает начальник отдела работы с исполнительным производством и банкротами ПАО «ДЭК» Дмитрий Поляков.

Совместные рейды энергетиков и службы приставов проводятся регулярно, чтобы напомнить жителям об ответственности. Долг за коммунальные услуги — это прямые убытки ресурсоснабжающих организаций, которые обеспечивают работу электростанций, электросетей и тепломагистралей.

Специалисты ДЭК напоминают: проверить все начисления, оплаты и наличие задолженности потребители могут с помощью сервисов компании:

— в личном кабинете на официальном сайте компании;

— по номеру Контакт-центра 8−800−234−77−77;

— в едином платежном документе, где указана сумма долга.

Получить информацию по исполнительному производству можно на сайте Управления ФССП.