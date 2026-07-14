Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске продавщицу обвинили в гибели 14-летнего подростка

Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Источник: Freepik

В Иркутске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 42-летней женщины, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как установило следствие, 13 апреля 2026 года кассир одной из региональных торговых сетей продала 14-летнему подростку баллон универсального газа для портативных приборов, содержащий бутан, пропан и изобутан, тем самым нарушив установленные законом требования. В тот же день несовершеннолетний скончался от острого отравления бытовым газом.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Дело передано для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд.