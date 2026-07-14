В Иркутске продавщицу обвинили в гибели 14-летнего подростка

В Иркутске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 42-летней женщины, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Как установило следствие, 13 апреля 2026 года кассир одной из региональных торговых сетей продала 14-летнему подростку баллон универсального газа для портативных приборов, содержащий бутан, пропан и изобутан, тем самым нарушив установленные законом требования. В тот же день несовершеннолетний скончался от острого отравления бытовым газом.
Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Дело передано для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд.