В Иркутске продавщицу обвинили в гибели 14-летнего подростка

Как установило следствие, 13 апреля 2026 года кассир одной из региональных торговых сетей продала 14-летнему подростку баллон универсального газа для портативных приборов, содержащий бутан, пропан и изобутан, тем самым нарушив установленные законом требования. В тот же день несовершеннолетний скончался от острого отравления бытовым газом.