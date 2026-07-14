Стоимость проезда вырастет на нескольких маршрутах в Иркутске с 17 июля

IrkutskMedia, 14 июля. В Иркутске во второй половине июля изменится тариф на проезд в автобусах ряда муниципальных маршрутов. Повышение пройдёт в три этапа: 17, 18 и 22 июля. О предстоящем изменении цен городскую администрацию заранее проинформировали перевозчики, обслуживающие данные направления.