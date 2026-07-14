Стоимость проезда вырастет на нескольких маршрутах в Иркутске с 17 июля

IrkutskMedia, 14 июля. В Иркутске во второй половине июля изменится тариф на проезд в автобусах ряда муниципальных маршрутов. Повышение пройдёт в три этапа: 17, 18 и 22 июля. О предстоящем изменении цен городскую администрацию заранее проинформировали перевозчики, обслуживающие данные направления.
С 17 июля поездка подорожает до 65 рублей на кольцевых маршрутах № 12 «Верхняя Набережная — Сквер имени Кирова — Верхняя Набережная» и № 22 «микрорайон Первомайский — Центральный рынок — микрорайон Первомайский».
С 18 июля аналогичный тариф — 65 рублей — начнёт действовать на маршрутах № 5к «микрорайон Солнечный (Сибэкспоцентр) — Центральный рынок — микрорайон Солнечный (Сибэкспоцентр)», № 9 «Центральный рынок — село Дубинина», № 11к «Бульвар Постышева — Центральный рынок», № 17 «микрорайон Солнечный (ЖК “Море солнца”) — Центральный рынок», № 23 «Центральный рынок — Реабилитационный центр» и № 49 «микрорайон Топкинский — Автовокзал — Центральный рынок — Железнодорожный вокзал — Автовокзал — микрорайон Топкинский».
С 22 июля стоимость проезда изменится на маршрутах № 16 «Железнодорожный вокзал — микрорайон Солнечный — Железнодорожный вокзал» и № 16с «микрорайон Солнечный — Центральный рынок». Цена также составит 65 рублей.
В этот же день новый тариф вводится на маршруте № 90 «Аэропорт — Центральный рынок — Студгородок — улица Байкальская — Аэропорт». До 20.00 стоимость поездки будет равна 60 рублям, после 20.00 — 65 рублям.
В мэрии пояснили, что коммерческие перевозчики направили уведомления о повышении тарифов в соответствии с требованиями действующего законодательства. Закон позволяет им самостоятельно принимать решение об изменении стоимости проезда при условии предварительного оповещения администрации.
Ранее частные перевозчики уже уведомляли власти о поэтапном росте цен на некоторых муниципальных маршрутах. Новые тарифы начали вводить с 14 июля, и на ряде направлений стоимость проезда уже достигла 65 рублей.