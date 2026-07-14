Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость проезда вырастет на нескольких маршрутах в Иркутске с 17 июля

Повышение цен пройдёт в три этапа.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 14 июля. В Иркутске во второй половине июля изменится тариф на проезд в автобусах ряда муниципальных маршрутов. Повышение пройдёт в три этапа: 17, 18 и 22 июля. О предстоящем изменении цен городскую администрацию заранее проинформировали перевозчики, обслуживающие данные направления.

С 17 июля поездка подорожает до 65 рублей на кольцевых маршрутах № 12 «Верхняя Набережная — Сквер имени Кирова — Верхняя Набережная» и № 22 «микрорайон Первомайский — Центральный рынок — микрорайон Первомайский».

С 18 июля аналогичный тариф — 65 рублей — начнёт действовать на маршрутах № 5к «микрорайон Солнечный (Сибэкспоцентр) — Центральный рынок — микрорайон Солнечный (Сибэкспоцентр)», № 9 «Центральный рынок — село Дубинина», № 11к «Бульвар Постышева — Центральный рынок», № 17 «микрорайон Солнечный (ЖК “Море солнца”) — Центральный рынок», № 23 «Центральный рынок — Реабилитационный центр» и № 49 «микрорайон Топкинский — Автовокзал — Центральный рынок — Железнодорожный вокзал — Автовокзал — микрорайон Топкинский».

С 22 июля стоимость проезда изменится на маршрутах № 16 «Железнодорожный вокзал — микрорайон Солнечный — Железнодорожный вокзал» и № 16с «микрорайон Солнечный — Центральный рынок». Цена также составит 65 рублей.

В этот же день новый тариф вводится на маршруте № 90 «Аэропорт — Центральный рынок — Студгородок — улица Байкальская — Аэропорт». До 20.00 стоимость поездки будет равна 60 рублям, после 20.00 — 65 рублям.

В мэрии пояснили, что коммерческие перевозчики направили уведомления о повышении тарифов в соответствии с требованиями действующего законодательства. Закон позволяет им самостоятельно принимать решение об изменении стоимости проезда при условии предварительного оповещения администрации.

Ранее частные перевозчики уже уведомляли власти о поэтапном росте цен на некоторых муниципальных маршрутах. Новые тарифы начали вводить с 14 июля, и на ряде направлений стоимость проезда уже достигла 65 рублей.