Нидерландский арбитр Роб Диперинк умер в 38 лет после отстранения от ЧМ-2026

Нидерландский арбитр Роб Диперинк скончался в возрасте 38 лет спустя несколько недель после того, как был отстранен от работы на чемпионате мира 2026 года по футболу. Причина смерти не называется, полиция проводит расследование. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила газета ED.
Диперинк должен был работать видеоассистентом на ЧМ-2026, но за месяц до старта был исключен ФИФА. В апреле его задержали в Лондоне по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетним, однако полиция закрыла дело из-за отсутствия доказательств. Несмотря на это, ФИФА отстранила арбитра, заявив о намерении видеть на турнире людей с безупречной репутацией.
С 2017 года Диперинк работал на матчах чемпионата Нидерландов, был видеоассистентом на Евро-2024. Сам арбитр отрицал обвинения и выражал разочарование решением ФИФА. О дате и месте похорон не сообщается, говорится в сообщении.