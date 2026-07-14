Нидерландский арбитр Роб Диперинк умер в 38 лет после отстранения от ЧМ-2026

Диперинк должен был работать видеоассистентом на ЧМ-2026, но за месяц до старта был исключен ФИФА. В апреле его задержали в Лондоне по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетним, однако полиция закрыла дело из-за отсутствия доказательств. Несмотря на это, ФИФА отстранила арбитра, заявив о намерении видеть на турнире людей с безупречной репутацией.