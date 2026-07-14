Красноярским аграриям объявили 60 предостережений из-за использования патентных сортов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года краевой Россельхознадзор выявил 60 случаев с признаками нарушения требований к использованию семян охраняемых сортов. Сведения получили при анализе данных федеральной системы «Семеноводство».
Ведомство установило, что сельхозпроизводители высевали семена под урожай 2025 года без лицензионных договоров с патентообладателями. По всем случаям хозяйствам объявили предостережения.
В Боготольском округе фермер с 2024 года использовал семена собственного производства сорта мягкой яровой пшеницы «Новосибирская 15». Для посева в 2026 году ему потребуется лицензия, иначе посевы не пройдут апробацию как сортовые. В Шарыповском округе предприниматель использовал без соответствующих прав семена ярового рапса сорта «Сибиряк 60».
В Россельхознадзоре пояснили, что малый и средний бизнес может в течение двух лет использовать собственные семена без лицензии и выплаты роялти только для гороха, гречихи, картофеля, овса, проса, мягкой и твердой пшеницы, ржи, тритикале и ячменя. Для остальных охраняемых сортов лицензионный договор необходим с первого года использования.