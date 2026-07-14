Красноярским аграриям объявили 60 предостережений из-за использования патентных сортов

В Россельхознадзоре пояснили, что малый и средний бизнес может в течение двух лет использовать собственные семена без лицензии и выплаты роялти только для гороха, гречихи, картофеля, овса, проса, мягкой и твердой пшеницы, ржи, тритикале и ячменя. Для остальных охраняемых сортов лицензионный договор необходим с первого года использования.