В Омской области осталось пять проблемных застройщиков

В Омской области продолжает уменьшаться число организаций, связанных с проблемными жилыми объектами. По данным, актуальным на 13 июля 2026 года, в соответствующем реестре остаются пять компаний и организаций. В марте их было шесть, в 2025 году — семь, а в 2024-м — восемь.
В перечень входят ЖСК «Пархоменко», который отвечает за дом № 7 на улице Пархоменко, и ЖСК «Статус», строивший четырёхэтажный кирпичный дом на пересечении улиц Завертяева и Успешной. Также в реестре остаётся ООО «Регион» с объектом на пересечении улиц Герцена и Красный Пахарь.
Ещё одна организация — специализированный застройщик «Московка-Дом3». Компания приняла обязательства обанкротившегося ООО «Гранд-Бизнес Групп» и должна завершить проблемный объект на Московке.
В список также включён региональный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Организация попала в реестр автоматически, поскольку на её балансе находятся дома с нарушенными сроками ввода. Сам фонд не является застройщиком: его создали для восстановления прав дольщиков.
Из перечня исключили ООО «СКРусмонтаж». Предположительно, это связано с ликвидацией компании после банкротства. Она выступала застройщиком ЖК «Сады Наука» на проспекте Королёва. Квартиры планировали сдать ещё в 2016—2017 годах, однако работы остановились, а в отношении руководства возбудили уголовное дело. Завершать строительство домов будут другие организации.