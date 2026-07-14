В Омской области осталось пять проблемных застройщиков

В Омской области продолжает уменьшаться число организаций, связанных с проблемными жилыми объектами. По данным, актуальным на 13 июля 2026 года, в соответствующем реестре остаются пять компаний и организаций. В марте их было шесть, в 2025 году — семь, а в 2024-м — восемь.