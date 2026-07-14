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Юрист Соловьев: за съемки атак дронов ВСУ могут присудить до 20 лет

В Омске горожан привлекли к административной ответственности за публикацию видео атаки дронов ВСУ на предприятие. В эксклюзивном комментарии aif.ru юрист Соловьев отметил, что в ряде случаев такая видеосъемка может обернуться сроком до 20 лет.

Источник: Аргументы и факты

Жителей Омска привлекли к административной ответственности за публикацию видео атаки беспилотников ВСУ на предприятие. В эксклюзивном комментарии aif.ru юрист Иван Соловьев отметил, что соответствующего единого федерального закона пока нет, но в ряде регионов приняты местные акты об административной ответственности.

«Те, кто публикуют такую информацию, помогают врагу, раскрывая координаты, последствия прилёта, работу спасателей, силы и средства ПВО, другие объекты Министерства обороны. Административная ответственность за такие видео и их публикацию предусмотрена в 16 российских регионах. Речь идет о штрафах, которые составляют от 1000 до 100 000 рублей», — рассказал он.

В Омской области штраф за съемку атак и их последствий для физических лиц составляет от 500 до 1500 рублей. Однако в ряде случаев за публикацию таких видео автора может ждать уголовный срок.

«В отдельных случаях речь может идти об уголовной ответственности, до 20 лет лишения свободы по 275-й статье. Это измена Родине. Если фотографии, видео повлекли особо опасные вредные последствия, то такого человека вполне могут привлечь за государственную измену», — подчеркнул Соловьев.

Как стало известно, к настоящему моменту составлено два административных протокола на граждан, опубликовавших видео. При этом работа по выявлению тех, кто публиковал видеозаписи атаки дронов ВСУ, продолжается.

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