Юрист Соловьев: за съемки атак дронов ВСУ могут присудить до 20 лет

Жителей Омска привлекли к административной ответственности за публикацию видео атаки беспилотников ВСУ на предприятие. В эксклюзивном комментарии aif.ru юрист Иван Соловьев отметил, что соответствующего единого федерального закона пока нет, но в ряде регионов приняты местные акты об административной ответственности.
«Те, кто публикуют такую информацию, помогают врагу, раскрывая координаты, последствия прилёта, работу спасателей, силы и средства ПВО, другие объекты Министерства обороны. Административная ответственность за такие видео и их публикацию предусмотрена в 16 российских регионах. Речь идет о штрафах, которые составляют от 1000 до 100 000 рублей», — рассказал он.
В Омской области штраф за съемку атак и их последствий для физических лиц составляет от 500 до 1500 рублей. Однако в ряде случаев за публикацию таких видео автора может ждать уголовный срок.
«В отдельных случаях речь может идти об уголовной ответственности, до 20 лет лишения свободы по 275-й статье. Это измена Родине. Если фотографии, видео повлекли особо опасные вредные последствия, то такого человека вполне могут привлечь за государственную измену», — подчеркнул Соловьев.
Как стало известно, к настоящему моменту составлено два административных протокола на граждан, опубликовавших видео. При этом работа по выявлению тех, кто публиковал видеозаписи атаки дронов ВСУ, продолжается.