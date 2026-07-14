«Надо экономить топливо»: мэр Минусинска стал ездить на работу на велике (видео)

В своих соцсетях 48-летний чиновник рассказал, что изначально идея родилась спонтанно: вечером они с супругой катались на великах и ему сильно понравилось. На следующий день утром он «втихушку» взял двухколесный транспорт младшей дочери, пока та спала, и отправился на нем в администрацию. Также среди факторов, которые сподвигли его на это, Меркулов назвал сложную ситуацию с бензином в стране: