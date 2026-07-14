«Надо экономить топливо»: мэр Минусинска стал ездить на работу на велике (видео)

В Красноярском крае глава Минусинского округа Дмитрий Меркулов пересел из своего служебного автомобиля на велосипед. Так он добирается до работы прямо в костюме, галстуке и ботинках уже неделю.
В своих соцсетях 48-летний чиновник рассказал, что изначально идея родилась спонтанно: вечером они с супругой катались на великах и ему сильно понравилось. На следующий день утром он «втихушку» взял двухколесный транспорт младшей дочери, пока та спала, и отправился на нем в администрацию. Также среди факторов, которые сподвигли его на это, Меркулов назвал сложную ситуацию с бензином в стране:
«Надо поддержать наши нефтеперерабатывающие заводы, экономить топливо».
Чиновник отметил, что после того, как он первый раз заявился на работу на велике, его личный водитель был в шоке.
Сейчас он передвигается на велосипеде только в первую половину дня, а в обед отдает его дочери. Журналистам Дмитрий Меркулов рассказал, что пока видит в этом только плюсы: помимо экономии, есть возможность с кем-то пообщаться и обсудить важные вопросы, а также заметить многие проблемы, которые из машины просто не видно.
Коллеги Дмитрия Меркулова и опрошенные горожане поддержали его инициативу. Сам он говорит, что не ожидал повышенного внимания к своим поездкам на велосипеде на работу и обратно, и уверяет, что это не пиар:
«По поводу “пиара” или “цирка” скажу прямо: я всегда живу в правде, перед вами открыт, и пиариться мне незачем. Ни на какие выборы я не баллотируюсь и не планирую. Так что всё происходящее исключительно про личный пример и здоровый образ жизни».
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