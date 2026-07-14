Новосибирцам объяснили, чем может быть опасен звонок от УК

Чтобы избежать финансовых потерь, специалисты настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, скачивать софт исключительно из официальных магазинов приложений и всегда перепроверять реквизиты и адреса сайтов перед вводом личных данных или оплатой.