Новосибирцам объяснили, чем может быть опасен звонок от УК

Мошенники запустили новую схему обмана, звоня гражданам под видом сотрудников управляющих компаний и настаивая на установке специального приложения для оплаты ЖКХ, пишет NEWS.ru.
По словам доцента Финансового университета Петра Щербаченко, телефонный разговор служит лишь отвлекающим маневром: установка такой программы дает злоумышленникам полный доступ к смартфону и банковским данным жертвы для последующего хищения средств.
Чтобы избежать финансовых потерь, специалисты настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, скачивать софт исключительно из официальных магазинов приложений и всегда перепроверять реквизиты и адреса сайтов перед вводом личных данных или оплатой.