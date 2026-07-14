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Новосибирцам объяснили, чем может быть опасен звонок от УК

Мошенники представляются сотрудниками управляющей компании.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники запустили новую схему обмана, звоня гражданам под видом сотрудников управляющих компаний и настаивая на установке специального приложения для оплаты ЖКХ, пишет NEWS.ru.

По словам доцента Финансового университета Петра Щербаченко, телефонный разговор служит лишь отвлекающим маневром: установка такой программы дает злоумышленникам полный доступ к смартфону и банковским данным жертвы для последующего хищения средств.

Чтобы избежать финансовых потерь, специалисты настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, скачивать софт исключительно из официальных магазинов приложений и всегда перепроверять реквизиты и адреса сайтов перед вводом личных данных или оплатой.