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В России инвалидам хотят начать полностью возмещать расходы на ЖКХ

В Госдуме хотят увеличить компенсацию расходов инвалидов за ЖКХ до 100%

Источник: Комсомольская правда

В России предложили полностью компенсировать инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, расходы на оплату ЖКХ. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Законопроект внесут в Госдуму 14 июля. Сейчас действующее законодательство предусматривает компенсацию 50% таких расходов. Новый документ предлагает увеличить размер выплаты до 100%.

Полная компенсация расходов на ЖКУ и капремонт позволит сохранить доступность жилья для этой категории граждан и усилит доверие к системе социальной защиты. Миронов отметил, что изменения затронут интересы почти 12 миллионов россиян с инвалидностью.

Ранее KP.RU сообщал, что отъезд в отпуск или на дачу более чем на пять дней дает право на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Депутат Госдумы Илья Вольфсон уточнил, что для возврата денег нужно подать заявление до отъезда или в течение 30 дней после возвращения.

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