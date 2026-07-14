В России инвалидам хотят начать полностью возмещать расходы на ЖКХ

Ранее KP.RU сообщал, что отъезд в отпуск или на дачу более чем на пять дней дает право на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Депутат Госдумы Илья Вольфсон уточнил, что для возврата денег нужно подать заявление до отъезда или в течение 30 дней после возвращения.