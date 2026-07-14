В Комсомольске-на-Амуре состоялось празднование татарского народного праздника «Сабантуй». Юбилейный, двадцатый по счёту, татарский праздник в Силинском парке давно перерос рамки одной национальности. Сегодня это яркий фестиваль дружбы и взаимопонимания, где переплетаются традиции десятков народов России, сообщает пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю.
Гостей мероприятия ждали зрелищные конкурсы, схватки по борьбе «куреш», соревнования по армрестлингу, мастер-классы, дегустация блюд национальных кухонь и торжественная церемония бракосочетания молодых пар прямо на главной сцене.
В главном спортивном состязании праздника по национальной борьбе сотрудник исправительной колонии № 12 УФСИН России по Хабаровскому краю Яков Королев провёл несколько поединков, уверенно одолев соперников из Киргизии, Казахстана и России. В итоге именно он завоевал титул абсолютного батыра и ключи от главного приза юбилейного «Сабантуя» — нового рамного внедорожника.
Сотрудник УФСИН России по Хабаровскому краю выиграл внедорожник и отправил его в зону СВО. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю.
Сотрудник УФСИН России по Хабаровскому краю выиграл внедорожник и отправил его в зону СВО. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю.
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Однако праздничный триумф Яков посчитал не личной радостью, а возможностью помочь своим боевым товарищам. Победитель принял решение не оставлять машину себе и в торжественной обстановке передал ключи военнослужащим из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Теперь этот автомобиль отправится в зону проведения специальной военной операции в составе гуманитарного груза.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН России по Хабаровскому краю провели конкурс среди осуждённых, трудоустроенных поварами.