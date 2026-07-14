Сотрудник УФСИН России по Хабаровскому краю выиграл внедорожник и отправил его в зону СВО

Однако праздничный триумф Яков посчитал не личной радостью, а возможностью помочь своим боевым товарищам. Победитель принял решение не оставлять машину себе и в торжественной обстановке передал ключи военнослужащим из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Теперь этот автомобиль отправится в зону проведения специальной военной операции в составе гуманитарного груза.