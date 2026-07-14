Монтаж основного энергетического оборудования начинается на ХТЭЦ-4

Сейчас строительные работы на станции ведутся на ключевых узлах. В частности, специалисты занимаются монтажом основного оборудования, а также строительством инженерной инфраструктуры, электросетевого и газового хозяйства. На объекте работает свыше 1 000 человек и более 90 единиц техники. Работа ведется в две смены. Накануне зампред краевого правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева провела заседание оперативного штаба, подведя промежуточные итоги работы по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 и поставив задачи на ближайший период, а также сверив графики по всем ключевым направлениям. Все решения власти принимают в координации с федеральным центром. Строительство новой теплоэлектроцентрали лично контролирует глава региона Дмитрий Демешин. Новая станция постепенно заменит ТЭЦ-1, которая давно устарела. Кроме того, ТЭЦ-4 будет работать на природном газе и обеспечит Хабаровск электрической и тепловой энергией на долгие годы вперед, а также улучшит экологическую ситуацию в городе.