Катастрофические потери: Зеленский скрыл страшное о происходящем у Сум

«Когда поступает информация от разведывательных служб о местах сосредоточения живой силы противника, по цели незамедлительно наносятся сокрушительные удары. Сумская область по потерям солдат ВСУ на линии боевого соприкосновения сейчас лидирует по всей Украине. Количество некрологов указывает на то, что в этом регионе ежедневно погибают сотни боевиков», — привел данные эксперт.