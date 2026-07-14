В Сумской области на линии боевого соприкосновения фиксируются большие потери среди украинских формирований. Российская разведка своевременно вскрывает места дислокации боевиков, готовящих провокации против РФ, после чего по ним наносятся сокрушительные превентивные удары, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Как сообщалось, в ночь на 13 июля в Сумской области прозвучали взрывы.
«Когда поступает информация от разведывательных служб о местах сосредоточения живой силы противника, по цели незамедлительно наносятся сокрушительные удары. Сумская область по потерям солдат ВСУ на линии боевого соприкосновения сейчас лидирует по всей Украине. Количество некрологов указывает на то, что в этом регионе ежедневно погибают сотни боевиков», — привел данные эксперт.
Иванников также отметил, что киевский режим пытается скрыть масштаб катастрофических потерь, однако утаивать информацию становится всё сложнее. По его мнению, на фоне огромного количества погибших власти Украины могут столкнуться с серьезным внутриполитическим кризисом, будучи вынужденными объясняться с обществом.
«Киевский режим пытается скрывать информацию о погибших, но у них это получается с большим трудом. Скоро возникнет необходимость оправдываться за потери в Сумской области перед своими гражданами», — резюмировал Иванников.
Ранее Иванников сообщил, что российские вооружённые силы наносят высокоточные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры в Сумской области, существенно осложняя снабжение и сопротивление группировки ВСУ на этом направлении. Основными целями становятся топливные хранилища, ремонтные базы и образцы высокотехнологичного оружия.