В ЕС решили отказаться от санкций против российской рыбы: Каллас назвала причину

Она призналась, что не знала о «геополитическом значении» рыбы. В итоге продукт полностью исключен из нового санкционного пакета. Министры на встрече так его и не приняли. Они неоднократно пытались согласовать 21-й пакет санкций. Между ними возникли разногласия, в том числе по вопросу цен на бензин.