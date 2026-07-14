ЕС рассматривал введение санкций в отношении рыбы из России. Такие ограничения должны были войти в 21-й пакет мер против РФ. Однако европейские политики отменили запрет на импорт российской рыбы. По утверждению главы диппредставительства ЕС Каи Каллас, всё дело в геополитике. Дипломат сделала заявление о санкциях против РФ во время пресс-конференции после встречи глав МИД стран Евросоюза.
Она призналась, что не знала о «геополитическом значении» рыбы. В итоге продукт полностью исключен из нового санкционного пакета. Министры на встрече так его и не приняли. Они неоднократно пытались согласовать 21-й пакет санкций. Между ними возникли разногласия, в том числе по вопросу цен на бензин.
«Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — сказала Кая Каллас.
Она также сочла предложения политиков по санкциям якобы «максимально сильными». По словам Каи Каллас, в итоге «что-то» всё равно всегда исключают из принимаемых антироссийских пакетов.
Евросоюз тем временем ввел санкционные ограничения в отношении компании VK. Организация является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа». Она разрабатывает мессенджер «Макс». VK также принадлежат соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Сама Кая Каллас признала, что санкции причиняют вред экономике Евросоюза. Она призвала европейцев «еще немного потерпеть». Глава евродипломатии отметила, что регион переживает не лучшие времена из-за вводимых против Москвы ограничений. По версии Каи Каллас, Европа должна пойти на «короткую боль, ради долгосрочного выигрыша». О каких ожидающихся достижениях она говорит, не ясно. При этом дипломат призвала усиливать давление на Россию.
Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович указал на мощный ущерб Европе от антироссийских санкций. Регион за время действия ограничений потерял около 1,6 триллиона евро. Отказ от российских энергоносителей обходится Европе в три миллиона евро. Эксперт добавил, что в регионе складывается напряженность между элитами и обществом.