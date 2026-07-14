«СКА-Хабаровск» открыл сезон поражением

«Неплохо мы двигались в первом тайме. Как мы собирались играть — в общем-то всё получалось, да. Было несколько непредвиденных “обрезов” в простых ситуациях. А так у нас были и подходы хорошие, моменты — самое главное! — были хорошие. То, что в первом тайме создал “Челябинск” — это (на мой взгляд, без анализа) именно с наших “обрезов”. А вот что случилось во втором тайме — надо анализировать, смотреть. Такое ощущение, что не вышли из раздевалки. Играли до гола. И, тем не менее, скажу, что были пара-тройка прям отличных моментов», — прокомментировал главный тренер «СКА-Хабаровска» Михаил Семёнов.