«СКА-Хабаровск» открыл сезон поражением

В Челябинске состоялся первый матч «СКА-Хабаровска» в текущем сезоне Первой лиги. В стартовом матче хабаровские футболисты потерпели поражение, сообщает hab.aif.ru.
Армейцы неплохо начали матч, но открыли счёт всё-таки хозяева поля. На 24-й минуте встречи отличился Алексей Бердников. Как признался после первого тайма игрок СКА Матвей Ужгин, в течение всего игрового отрезка у команды были подходы к воротам, армейцы создавали острые моменты, хорошо двигались и активно прессинговали. Однако «Челябинск» оказался равным соперником. Счёт после первого тайма тоже был равным — армейцы смогли ликвидировать отставание перед самым свистком. Гол-красавец в раздевалку забил новичок хабаровского СКА Михаил Горелишвили.
Однако во втором тайме армейцев было не узнать. Хозяева достаточно быстро снова вырвались вперёд, а ещё через несколько минут сделали счёт 3:1. В обоих случаях отличился Рамазан Гаджимурадов, некогда защищавший цвета хабаровского клуба.
Армейцы пробовали отыграться, но безуспешно. Пробить вратаря челябинцев в этом матче больше не получилось.
«Неплохо мы двигались в первом тайме. Как мы собирались играть — в общем-то всё получалось, да. Было несколько непредвиденных “обрезов” в простых ситуациях. А так у нас были и подходы хорошие, моменты — самое главное! — были хорошие. То, что в первом тайме создал “Челябинск” — это (на мой взгляд, без анализа) именно с наших “обрезов”. А вот что случилось во втором тайме — надо анализировать, смотреть. Такое ощущение, что не вышли из раздевалки. Играли до гола. И, тем не менее, скажу, что были пара-тройка прям отличных моментов», — прокомментировал главный тренер «СКА-Хабаровска» Михаил Семёнов.
Армейцы продолжают выездное турне. Следующий матч в рамках второго тура первенства они проведут в Волгограде 20 июля. Соперник — местный «Ротор».