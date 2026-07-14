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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено шесть пожаров, на воде погиб человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали шесть пожаров. В ДНТ «Синегорье» Емельяновского округа полностью сгорел двухэтажный жилой дом.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали шесть пожаров. В ДНТ «Синегорье» Емельяновского округа полностью сгорел двухэтажный жилой дом.

Огонь распространился на площади около 150 квадратных метров, кровля здания обрушилась. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

В поселке Степняки Канского округа загорелись пластиковые домики для телят на площади 450 квадратных метров. В огне погибли 37 голов крупного рогатого скота. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении огневых работ.

В Красноярске в Енисее в районе улицы Дубровинского очевидцы обнаружили тело мужчины и передали его сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия, сообщили в краевом МЧС.

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