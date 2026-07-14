Жительница Прикамья рассказала, как её дочь унесло водой во время паводка

Жительница Кына рассказала о том, как её дочь унесло потоком воды во время дождевого паводка, сообщает «КП»-Пермь.
В выходные, когда из-за сильных осадков поднялся уровень воды, женщина и её 28-летняя дочь вернулись с прогулки. Они зашли в дом, чтобы собрать вещи и сразу же услышали, как оторвало завалинку, затем вырвало крыльцо, потом забор и завалинку у бани. Всё это за считанные минуты унесло вниз по течению. Мама и дочь быстро собрали самое необходимое: они хотели переждать стихию, забравшись повыше.
«В доме стоял невыносимый грохот, печка затрещала, пол зашатался под ногами. Мы бросились к выходу, но когда подошли к порогу, река уже подмыла берег под домом. Видимо, пришла большая волна — смыла около метра земли, и эта же волна накрыла нас, утянув за собой. В тот же миг дом съехал в реку», — рассказала женщина.
Она добавила, что несла тяжёлый рюкзак с двумя компьютерами, который не давал сбить её с ног. В итоге ей удалось выбраться.
По словам женщины, дочь унесло потоками воды на её глазах. Она видела девушку примерно в двух метрах от себя, а потом дочь стало захлестывать волной и нести. На улице в доме только одни соседи, помочь матери и дочери было некому.
«Ситуация была такая, что нереально было даже руку протянуть», — пояснила женщина.
Ранее известный путешественник Олег Чегодаев сообщил о том, что пропавшая в Кыне девушка — художница. Во время сплава по Чусовой он бывал в селе, и она ему подарила свои акварели, которые его восхитили.
Сейчас поиск девушки продолжается. Её ищут в том числе с помощью беспилотников.