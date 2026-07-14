Жительница Прикамья рассказала, как её дочь унесло водой во время паводка

В выходные, когда из-за сильных осадков поднялся уровень воды, женщина и её 28-летняя дочь вернулись с прогулки. Они зашли в дом, чтобы собрать вещи и сразу же услышали, как оторвало завалинку, затем вырвало крыльцо, потом забор и завалинку у бани. Всё это за считанные минуты унесло вниз по течению. Мама и дочь быстро собрали самое необходимое: они хотели переждать стихию, забравшись повыше.