Владимир Путин на форуме «Всё для победы!» наградил лауреатов премии ОНФ

— А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям, — заявил президент. — Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали — не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО — почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждёт, безусловно, победа. Я вас благодарю и с удовольствием приму участие в награждении лауреатов Общероссийского народного фронта. Я сейчас у одного из лауреатов, который 23 человека спас из воды, — представляете, нырял в эту пучину и доставал людей, — я у него спрашиваю: «Страшно было?» Он мне говорит: «Чуть-чуть». Но когда люди совершают такие подвиги, когда люди воюют на фронте, когда люди добиваются удивительных результатов в тылу, не жалея часто себя, конечно, бывает страшно. Это нормальная реакция нормального человека. Но наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи, и это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идём и будем идти только вперёд. Спасибо вам за вашу работу.