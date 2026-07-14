Владимир Путин на форуме «Всё для победы!» наградил лауреатов премии ОНФ

Президент России Владимир Путин выступил перед делегатами съезда Общероссийского общественного движения «Народный фронт “За Россию” и наградил лауреатов премии ОНФ. Глава государства вручил награды Анатолию Васильченко и Виктору Тараскину — охранникам, помогавшим студентам общежития в Старобельске после террористического удара ВСУ, Шамилю Устарбекову, спасавшему людей во время наводнения в Дагестане, и семье Пожярскас из Амурской области, организовавшей волонтёрскую группу для помощи бойцам СВО, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.
— Вам низкий поклон за всё, что вы делаете, — сказал Владимир Путин, обращаясь к участникам форума. — Все 15 лет вы всегда — не только в эти годы проведения специальной военной операции, что очень важно, я сейчас, безусловно, об этом тоже скажу, — но все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем. И вам удаётся найти те точки, на которых нужно сосредоточить внимание для того, чтобы оказать помощь конкретным людям, а это значит, в конечном итоге, всей стране, всему Российскому государству.
Президент подчеркнул, что обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны. На контроле у ОНФ сейчас более 500 поручений от главы государства, полученные после «Прямой линии» с гражданами.
— Даже поручения главы государства не так просто исполняются в рамках огромной административной машины, — продолжил он. — И здесь, вы знаете, это не беда России — это проблемы любой государственной структуры на планете Земля: везде одно и то же. Но нигде нет такой структуры, как ваша, как Общероссийский народный фронт! Вы работаете по всем важнейшим направлениям. Возьмём здравоохранение: благодаря вашим усилиям решаются проблемы детей, которые страдают сахарным диабетом. В области образования: потому что вы обращаете внимание на то, что важно в этой тоже чрезвычайно важной, прошу прощения за тавтологию, сфере деятельности.
Владимир Путин отметил что граждане задаются вопросом: а как же так получается, что вся русофобская агрессивная часть коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем Вооружённые Силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идём вперёд.
— А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям, — заявил президент. — Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали — не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО — почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждёт, безусловно, победа. Я вас благодарю и с удовольствием приму участие в награждении лауреатов Общероссийского народного фронта. Я сейчас у одного из лауреатов, который 23 человека спас из воды, — представляете, нырял в эту пучину и доставал людей, — я у него спрашиваю: «Страшно было?» Он мне говорит: «Чуть-чуть». Но когда люди совершают такие подвиги, когда люди воюют на фронте, когда люди добиваются удивительных результатов в тылу, не жалея часто себя, конечно, бывает страшно. Это нормальная реакция нормального человека. Но наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи, и это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идём и будем идти только вперёд. Спасибо вам за вашу работу.