Хабаровские гребцы стали призерами всероссийского турнира

Спортсмены Хабаровского края завоевали серебряную и три бронзовых медали на соревнованиях в Саратовской области. В городе Энгельс прошел турнир, посвященный памяти заслуженного тренера России Владимира Куприяновича Трунина. Вячеслав Нахамяев завоевал бронзовую медаль в эстафете 4×200 метров вместе со спортсменами из Саратовской области. В этой же дисциплине вместе с гребцами из Волгоградской и Нижегородской области забрал серебро Станислав Десятников. Также он получил бронзовую награду на дистанции 500 метров в байдарке-четверке и стал серебряным призером в байдарке-двойке на дистанции 500 метров с напарником из Саратова.