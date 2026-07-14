«Чревато последствиями»: какие риски несет поиск суррогатной мамы через интернет

Россияне ищут суррогатных матерей в интернете, желая сэкономить, однако это грозит некоторыми рисками. Об этом KP.RU рассказала руководитель направления Донорства ооцитов и Суррогатного материнства в клинике «За Рождение» Евгения Бусарова.
«Мне до этого приходилось слышать только об одной схеме экономии. Суррогатную маму находят без агентства — через интернет, есть специальные форумы, где “заказчики” и “исполнители” ищут друг друга», — отметила она, отвечая на вопрос, имеются ли другие схемы экономии на оплате услуг сурмам.
Она уточнила, что с сурмамой заключают частный договор у нотариуса и далее сами ведут эту беременность, наблюдаясь у врачей и так далее. Это единственный способ сэкономить. Однако эта схема чревата разными юридическими последствиями, подчеркнула эксперт.
По закону даже в случае удачного ЭКО вынашивающая плод женщина может записать ребенка в ЗАГС на свое имя.
Бусарова пояснила, что в вышеуказанном варианте с нотариусом есть сложность и для самой сурмамы — в отличие от формата с агентством и специализированной клиникой. В этом случае женщина находится под постоянным присмотром «заказчиков». Они нервничают, волнуются и буквально спокойно жить ей не дают, пока длится беременность, констатировала она.
Как писал сайт KP.RU, ранее МВД РФ сообщило, как суррогатная мама обманула семейную пару из Симферополя. Супруги перевели жительнице Тюмени на подготовительный этап в общей сложности более 340 тысяч рублей. Для отчета она высылала крымчанам чеки, которые как выяснилось позже были поддельными. На женщину завели дело о мошенничестве.