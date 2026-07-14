«Чревато последствиями»: какие риски несет поиск суррогатной мамы через интернет

Бусарова пояснила, что в вышеуказанном варианте с нотариусом есть сложность и для самой сурмамы — в отличие от формата с агентством и специализированной клиникой. В этом случае женщина находится под постоянным присмотром «заказчиков». Они нервничают, волнуются и буквально спокойно жить ей не дают, пока длится беременность, констатировала она.