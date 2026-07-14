Новый заповедник «Дивногорский» создадут в Красноярском крае

На территории нет частных участков и населённых пунктов. Заповедник создаётся для сохранения экосистем и редких видов. Финансирование — из федерального бюджета, около 283,2 миллиона рублей до 2033 года. Границы установят до 1 июня 2027 года, а перевод земель завершат до декабря 2030-го.