Новый заповедник «Дивногорский» создадут в Красноярском крае

В Красноярском крае южнее Дивногорска, на территории городского округа и Емельяновского района, появится государственный природный заповедник «Дивногорский». Его площадь составит около 32 тысяч гектаров, включая 31,1 тысячи гектаров леса.
Территория уникальна: здесь соединяются горная тайга Алтае-Саян и лесостепь Чулымо-Енисейской котловины. Рельеф — низкогорный, с перепадами высот от 140 до 880 метров. Здесь обитают 805 видов растений, мхов и лишайников, 202 вида позвоночных, 900 видов насекомых. В Красную книгу занесены филин, беркут, орлан-белохвост, скопа, сокол-сапсан, большой подорлик, шмель армянский, а также редкие орхидеи и грибы.
На территории нет частных участков и населённых пунктов. Заповедник создаётся для сохранения экосистем и редких видов. Финансирование — из федерального бюджета, около 283,2 миллиона рублей до 2033 года. Границы установят до 1 июня 2027 года, а перевод земель завершат до декабря 2030-го.
Инициатором выступил губернатор Михаил Котюков. Проект находится на стадии обсуждения. Новый заповедник станет частью нацпроекта «Экологическое благополучие».
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