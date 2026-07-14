Проект реконструкции школы № 76 получил положительное заключение госэкспертизы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проект реконструкции здания школы № 76 на улице 60 лет Октября, 96 получил положительное заключение государственной экспертизы. Это позволит перейти к следующему этапу подготовки к восстановлению здания, которое было закрыто после выявления аварийной ситуации.
Здание школы эксплуатируется почти 50 лет. В 2023 году на одной из стен появилась трещина. После проведения обследования специалисты приняли решение приостановить работу учреждения.
Для разработки проекта устранения аварийной ситуации управление капитального строительства заключило муниципальный контракт с АО «ГражданПроект». Специалисты компании провели детальное обследование строительных конструкций, внутренних инженерных сетей, фундаментов, плит перекрытий подвала и межэтажных перекрытий.
В проект восстановления вошли работы по укреплению грунтового основания, усилению фундамента, восстановлению и замене отдельных дефектных конструкций и перекрытий.
Предварительная стоимость реконструкции оценивается в 690 млн рублей, сообщают в мэрии.