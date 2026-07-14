Безжалостно топят пиратов: дан ответ за атаки на танкеры в Азовском море

«За атаки на танкеры они получили мощный ответ. Наши нанесли удары по военным целям, складам, портовой инфраструктуре ВСУ в Одессе. В порту “Черноморск” поразили два морских парома, контейнеровоз, перевозивший грузы ВСУ, а также плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов», — сказал он.