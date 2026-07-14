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Безжалостно топят пиратов: дан ответ за атаки на танкеры в Азовском море

ВС РФ моментально и жестко отвечают на атаки дронов ВСУ на суда в Азовском море. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин, удары наносятся по объектам портовой инфраструктуры ВСУ и военным судам.

Источник: Аргументы и факты

Ответ за атаки дронов ВСУ на танкеры и гражданские корабли в Таганрогском заливе был жестким и моментальным. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что ВС РФ отработали по военным целям в Одессе.

«За атаки на танкеры они получили мощный ответ. Наши нанесли удары по военным целям, складам, портовой инфраструктуре ВСУ в Одессе. В порту “Черноморск” поразили два морских парома, контейнеровоз, перевозивший грузы ВСУ, а также плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов», — сказал он.

Дандыкин обратил внимание на заявления украинской стороны, которая пытается усилить давление в соцсетях.

«Они занимаются дезой по полной программе, пытаются хотя бы там сохранить лицо на фоне провала», — подытожил он.