Безжалостно топят пиратов: дан ответ за атаки на танкеры в Азовском море

Ответ за атаки дронов ВСУ на танкеры и гражданские корабли в Таганрогском заливе был жестким и моментальным. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что ВС РФ отработали по военным целям в Одессе.
«За атаки на танкеры они получили мощный ответ. Наши нанесли удары по военным целям, складам, портовой инфраструктуре ВСУ в Одессе. В порту “Черноморск” поразили два морских парома, контейнеровоз, перевозивший грузы ВСУ, а также плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов», — сказал он.
Дандыкин обратил внимание на заявления украинской стороны, которая пытается усилить давление в соцсетях.
«Они занимаются дезой по полной программе, пытаются хотя бы там сохранить лицо на фоне провала», — подытожил он.